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06.11.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Comet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Comet gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 297,80 CHF abwärts.
Die Comet-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 297,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'742 Punkten notiert. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 289,40 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 289,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 28'470 Comet-Aktien.
Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 51,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 174,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,02 CHF je Aktie ausschütten.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,77 CHF je Comet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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