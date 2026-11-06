Comet Aktie News: Comet am Mittag stärker

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 303,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'613 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Comet-Aktie bei 304,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 289,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'467 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 49,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,02 CHF.

Comet wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,77 CHF je Aktie in den Comet-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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