Comet Aktie News: Comet am Dienstagvormittag mit Kursverlusten

Die Comet-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 380,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'617 Punkten steht. Bei 380,00 CHF markierte die Comet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 384,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 2'138 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 19,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,30 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 54,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,80 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,72 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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