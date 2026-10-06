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06.10.2026 16:29:00

Comet Aktie News: Comet am Nachmittag Verlust reich

Comet Aktie News: Comet am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie von Comet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Comet-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 375,40 CHF ab.

Comet
382.13 CHF 1.37%
Kaufen Verkaufen

Die Comet-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 375,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'549 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Comet-Aktie bis auf 375,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 384,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'278 Comet-Aktien umgesetzt.

Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 174,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 53,57 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,80 CHF, nach 0,500 CHF im Jahr 2025.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Comet im Jahr 2026 7,72 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’628.72 13.98 S1B74U
Short 15’174.17 8.93 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’788.93 06.10.2026 17:31:41
Long 13’219.13 19.58 SPBS5U
Long 12’936.80 13.98 SRDBIU
Long 12’358.20 8.84 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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