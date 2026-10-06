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06.10.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet am Dienstagmittag fester

Comet Aktie News: Comet am Dienstagmittag fester

Die Aktie von Comet gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Comet-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 383,00 CHF.

Comet
382.13 CHF 1.37%
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Comet zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 383,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'669 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Comet-Aktie bei 388,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 384,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 9'134 Comet-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,49 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Comet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,80 CHF.

Die Comet-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Comet dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,72 CHF je Comet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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