Comet Aktie News: Comet steigt am Nachmittag

Die Comet-Aktie konnte um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 200,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 14'295 Punkten liegt. In der Spitze legte die Comet-Aktie bis auf 201,00 CHF zu. Bei 200,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'375 Comet-Aktien.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Comet am 02.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Comet-Anleger Experten zufolge am 14.03.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2020 auf 3,59 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch