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05.11.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Vormittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 316,00 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr fiel die Comet-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 316,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'230 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Comet-Aktie bis auf 311,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 317,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'989 Comet-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 452,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 30,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 174,30 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Comet-Aktie 81,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,02 CHF, nach 0,500 CHF im Jahr 2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,77 CHF je Aktie in den Comet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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