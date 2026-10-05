Comet Aktie News: Comet tendiert am Vormittag südwärts

Die Comet-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 379,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'452 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Comet-Aktie bisher bei 379,40 CHF. Mit einem Wert von 381,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'497 Comet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,19 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,30 CHF am 21.11.2025. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 117,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 CHF. Im Vorjahr hatte Comet 0,500 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,72 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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