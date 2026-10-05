Comet Aktie News: Comet tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Comet-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 378,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'466 Punkten steht. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 372,20 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 381,00 CHF. Der Tagesumsatz der Comet-Aktie belief sich zuletzt auf 5'293 Aktien.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Gewinne von 19,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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