Comet Aktie News: Comet fällt am Montagmittag

Die Comet-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 376,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'483 Punkten realisiert. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 372,20 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 381,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'901 Comet-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Comet-Aktie somit 16,85 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Comet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 11.03.2027 gerechnet. Comet dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,72 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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