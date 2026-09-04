Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,9 Prozent auf 347,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'215 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Comet-Aktie bis auf 347,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 337,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'782 Comet-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Comet-Aktie mit einem Kursplus von 30,32 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 167,60 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 107,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Comet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Comet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,72 CHF je Comet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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