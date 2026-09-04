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04.09.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet am Mittag mit positiven Vorzeichen

Comet Aktie News: Comet am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Comet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 344,20 CHF zu.

Comet
343.04 CHF 2.05%
Kaufen Verkaufen

Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 344,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'218 Punkten notiert. Die Comet-Aktie zog in der Spitze bis auf 345,80 CHF an. Bei 337,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'905 Comet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Am 05.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,31 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 CHF je Aktie ausschütten.

Comet wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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