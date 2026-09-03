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03.09.2026 09:29:00

Comet Aktie News: Comet macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Comet Aktie News: Comet macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Die Aktie von Comet zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Comet
332.06 CHF -1.32%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Comet konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 339,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'172 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Comet-Aktie bei 339,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 337,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 399 Comet-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 33,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 167,60 CHF fiel das Papier am 05.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,56 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,72 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’908.41 8.98 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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