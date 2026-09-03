Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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03.09.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von Comet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 329,40 CHF.
Das Papier von Comet gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 329,40 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'195 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Comet-Aktie bis auf 328,40 CHF. Bei 337,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 5'299 Comet-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.09.2025 auf bis zu 167,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Comet-Aktie mit einem Verlust von 49,12 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 11.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Comet-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,72 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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