Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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03.09.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet am Donnerstagmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 340,60 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 340,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'193 Punkten steht. In der Spitze gewann die Comet-Aktie bis auf 343,40 CHF. Bei 337,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 1'618 Comet-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,77 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.09.2025 auf bis zu 167,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 103,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 CHF je Comet-Aktie.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Comet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 7,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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