Comet Aktie News: Comet gewinnt am Montagvormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 342,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'744 Punkten notiert. Der Kurs der Comet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 345,40 CHF zu. Mit einem Wert von 343,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 976 Comet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Comet-Aktie somit 24,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (174,30 CHF). Mit Abgaben von 49,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Comet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,02 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 05.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 8,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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