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02.11.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet gewinnt am Montagvormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Comet. Zuletzt wies die Comet-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 342,80 CHF nach oben.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 342,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'744 Punkten notiert. Der Kurs der Comet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 345,40 CHF zu. Mit einem Wert von 343,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 976 Comet-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Comet-Aktie somit 24,19 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (174,30 CHF). Mit Abgaben von 49,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Comet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,02 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 05.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 8,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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