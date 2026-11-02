Comet Aktie News: Comet tendiert am Montagnachmittag schwächer

Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 338,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'839 Punkten notiert. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 335,60 CHF nach. Bei 343,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 9'524 Comet-Aktien umgesetzt.

Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 25,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,02 CHF aus.

Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Comet veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Comet-Gewinn in Höhe von 8,77 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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