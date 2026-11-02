Comet Aktie News: Comet gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Comet-Aktie bei 345,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 343,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'302 Comet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 24,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 49,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,02 CHF je Comet-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,77 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Comet-Aktie

KI-Sorgen nach schwachen US-Zahlen belasten Tech-Werte: Aktien von ABB, Logitech & Co. mit Verlusten

Comet-Aktie springt an: Konzern hebt nach Q3 Prognose für das Gesamtjahr an

Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus