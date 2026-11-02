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02.11.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet gewinnt am Montagmittag an Fahrt
Die Aktie von Comet zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Comet-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 342,80 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'825 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Comet-Aktie bei 345,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 343,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'302 Comet-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 24,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 49,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,02 CHF je Comet-Aktie.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,77 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
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