Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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02.10.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet steigt am Nachmittag
Die Aktie von Comet gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 387,00 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,2 Prozent auf 387,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'438 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Comet-Aktie bei 388,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 380,00 CHF. Der Tagesumsatz der Comet-Aktie belief sich zuletzt auf 7'424 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 16,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 CHF.
Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Comet veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,72 CHF je Comet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Comet am 02.10.2026
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