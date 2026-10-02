Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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02.10.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet gewinnt am Mittag an Boden
Die Aktie von Comet gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Comet-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 382,20 CHF.
Das Papier von Comet konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 382,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'406 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Comet-Aktie bei 384,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 380,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'694 Comet-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,32 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 174,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 119,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 CHF belaufen.
Am 11.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,72 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Comet am 02.10.2026
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