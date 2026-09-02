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02.09.2026 09:29:00

Comet Aktie News: Comet legt am Vormittag zu

Comet Aktie News: Comet legt am Vormittag zu

Die Aktie von Comet gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Comet konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 4,4 Prozent auf 340,60 CHF.

Comet
336.52 CHF 4.09%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Comet-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 340,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'145 Punkten tendiert. Der Kurs der Comet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 343,20 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 325,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'202 Comet-Aktien.

Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 167,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 50,97 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF aus.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Comet veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,70 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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