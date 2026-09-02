Comet Aktie News: Comet präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 339,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'153 Punkten tendiert. Die Comet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 343,40 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 325,00 CHF. Von der Comet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9'929 Stück gehandelt.

Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 33,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 167,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 50,85 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,70 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Comet-Aktie

Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr

Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an

Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins