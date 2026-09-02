Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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02.09.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet am Mittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Comet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 337,00 CHF.
Die Comet-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 337,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'091 Punkten tendiert. Bei 343,20 CHF markierte die Comet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 325,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'857 Comet-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Gewinne von 34,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 167,00 CHF fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Comet-Aktie mit einem Verlust von 50,45 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Comet-Gewinn in Höhe von 7,70 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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