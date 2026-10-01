Comet Aktie News: Comet am Donnerstagvormittag gesucht

Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere um 09:28 Uhr 1,8 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'456 Punkten tendiert. Der Kurs der Comet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 382,00 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 377,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'405 Comet-Aktien den Besitzer.

Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Comet-Aktie derzeit noch 19,63 Prozent Luft nach oben. Bei 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,89 Prozent.

Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,72 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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