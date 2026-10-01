Comet Aktie News: Comet am Donnerstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Comet zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 375,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'393 Punkten liegt. Bei 382,00 CHF markierte die Comet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 377,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'816 Comet-Aktien umgesetzt.

Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 174,30 CHF am 21.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Comet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 CHF.

Comet wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 7,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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