Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Donnerstagmittag ins Plus

Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 379,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'385 Punkten steht. In der Spitze gewann die Comet-Aktie bis auf 382,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 377,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'702 Comet-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 452,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 16,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 174,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 54,01 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Comet dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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