Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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01.09.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet verliert am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Comet. Zuletzt fiel die Comet-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 331,00 CHF ab.
Um 09:28 Uhr ging es für die Comet-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 331,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'152 Punkten liegt. Bei 324,40 CHF markierte die Comet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 328,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'344 Comet-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Comet-Aktie 36,62 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 167,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 49,55 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 CHF. Im Vorjahr hatte Comet 0,500 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Comet wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,70 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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