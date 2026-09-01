Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.09.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Comet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Comet-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 323,20 CHF ab.
Die Comet-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 323,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'129 Punkten steht. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 323,00 CHF nach. Mit einem Wert von 328,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'390 Comet-Aktien umgesetzt.
Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 39,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 167,00 CHF. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.
Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,70 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Comet-Aktie
Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr
Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an
Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
01.09.26
|Comet Aktie News: Comet am Dienstagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Comet Aktie News: Comet am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Comet Aktie News: Comet verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comet von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
17.08.26
|SPI-Papier Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Comet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)