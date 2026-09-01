Comet Aktie News: Comet am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Comet-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 323,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'129 Punkten steht. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 323,00 CHF nach. Mit einem Wert von 328,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'390 Comet-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 39,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 167,00 CHF. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,70 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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