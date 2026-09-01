Comet Aktie News: Comet am Mittag mit Verlusten

Die Comet-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 326,60 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Der Kurs der Comet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 324,40 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 328,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'550 Comet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 167,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,87 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 CHF. Im Vorjahr hatte Comet 0,500 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Comet-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,70 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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