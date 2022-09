Comet-Aktie dennoch deutlich schwächer: Comet will Produktion von Hochfrequenzkomponenten in Malaysia ausbauen

Am Standort in Penang sollen die Kapazitäten um rund 2800 Quadratmeter und etwa 200 Mitarbeitende erhöht werden.

Der weitere Ausbau in Asien erfolge aufgrund der steigenden Nachfrage in der Region, teilte Comet am Donnerstag mit. Mehrere der OEM-Kunden von Comet hätten bedeutende Produktionsstätten in Asien.

Die Erweiterung soll zur Produktion von Hochfrequenzkomponenten genutzt werden. Diese seien ein "Schlüsselprodukt" zur Steuerung von Plasmaprozessen bei der Herstellung von Mikrochips, heisst es weiter.

Nach der Fertigstellung werde Comet am Standort in Penang eine Gesamtfläche von rund 5600 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Das Werk soll dann etwa 500 Mitarbeitende beschäftigen.

Die Aktie von Comet verliert am Donnerstag an der SIX zeitweise 6,56 Prozent auf 159,60 Franken.

sta/kw

Flamatt (awp)