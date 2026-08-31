Comelf informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Comelf hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.08 RON beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Comelf 0.070 RON je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.7 Millionen RON – ein Plus von 13.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Comelf 41.2 Millionen RON erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch