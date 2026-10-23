Comcast: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Comcast liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Comcast die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.97 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Comcast hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29.30 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch