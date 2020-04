Comarch s'apprête à lancer Comarch Loyalty Cloud, une nouvelle plateforme basée sur le cloud destinée à stimuler l'engagement des clients

CRACOVIE, Pologne, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Comarch, fournisseur mondial de solutions logicielles vouées à améliorer la compétitivité des entreprises, a annoncé le lancementprochain d'une nouvelle version de sa plateforme cloud destinée à améliorer la fidélité et l'engagement des clients. Comarch Loyalty Cloud (CLC) permet à ses utilisateurs de créer et de réaliser facilement des programmes de fidélisation immersifs sans droits de licence et sans frais de mise en œuvre en intégrant des stratégies avancées de promotion et de récompense.

Comarch Loyalty Cloud, dont la sortie est prévue le 4 avril, permet aux entreprises d'éviter le long processus de mise en œuvre et de bénéficier d'un accès immédiat à une interface conviviale pour développer et gérer leurs programmes de fidélisation personnalisés, grâce à laquelle elles pourront également suivre en temps réel leurs performances en termes d'engagement des clients. Le produit sera aussi bien disponible en abonnement à durée déterminée qu'en paiement à l'utilisation. Les utilisateurs pourront également contacter les experts en fidélisation de Comarch afin de bénéficier d'une assistance technique et commerciale standard ou optionnelle.

« Forte de plus de 20 ans d'expérience dans la réalisation de projets de fidélisation simples comme complexes dans le monde entier, la société Comarch a été attirée par la possibilité de proposer ses systèmes et services à une plus grande échelle. C'est pourquoi nous avons décidé de créer une solution extrêmement intuitive qui offre de grandes possibilités de mise en place de campagnes promotionnelles et supprime tous les obstacles en termes d'accès grâce au modèle de facturation à l'utilisation.

» Ce qui était impossible auparavant – à savoir, lancer un programme pilote de fidélisation sans grandes ressources et sans engagements à long terme – est devenu réalité. Désormais, il est possible de définir des promotions avancées en quelques clics seulement. Nous sommes convaincus que nos clients apprécieront l'association entre facilité d'utilisation et logique commerciale avancée », a déclaré Łukasz Słoniewski, directeur conseil chez Comarch.

Alors que CLC débarquera sur le marché en avril, Comarch prévoit d'y intégrer encore plus de fonctionnalités de pointe, sous forme de mises à jour gratuites. La société signale par ailleurs que des extensionscomplémentaires payantes seront également disponibles afin d'étendre les fonctionnalités de la plateforme CLC. Ces extensions incluront notamment la gamification, les applications en magasin, l'OCR, un agent conversationnel (chatbot), des algorithmes de Machine Learning / IA et des services de localisation.

Rendez-vous sur le site Internet officiel de Comarch pour en savoir plus sur la plateforme Comarch Loyalty Cloud et inscrivez-vous pour une démonstration GRATUITE de CLC .