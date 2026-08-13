Com7 präsentierte Quartalsergebnisse

Com7 hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.130 USD erwirtschaftet worden.

Com7 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 740.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 625.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch