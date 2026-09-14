coly stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

coly hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -36.40 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei coly ein EPS von 24.53 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.87 Prozent zurück. Hier wurden 2.11 Milliarden JPY gegenüber 2.13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch