09.02.2026 23:07:18
Columbus Mckinnon Corp. Profit Rises In Q3
(RTTNews) - Columbus Mckinnon Corp. (CMCO) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $5.99 million, or $0.21 per share. This compares with $3.96 million, or $0.14 per share, last year.
Excluding items, Columbus Mckinnon Corp. reported adjusted earnings of $17.81 million or $0.62 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.5% to $258.65 million from $234.13 million last year.
Columbus Mckinnon Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.99 Mln. vs. $3.96 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $0.14 last year. -Revenue: $258.65 Mln vs. $234.13 Mln last year.
