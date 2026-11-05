Columbus McKinnon: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Columbus McKinnon lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.76 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.160 USD je Aktie erzielt worden.

Columbus McKinnon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 539.3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 106.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 261.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch