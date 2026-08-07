Columbus Acquisition präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Columbus Acquisition hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch