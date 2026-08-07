Columbus Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Columbus Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch