Columbia Works veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Columbia Works hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 175.09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 26.29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Columbia Works im vergangenen Quartal 9.81 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 128.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Columbia Works 4.30 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch