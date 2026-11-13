Columbia Works hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Columbia Works liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Columbia Works die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 79.95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 330.77 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 49.52 Prozent auf 9.58 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18.98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch