Columbia Banking System Aktie 768354 / US1972361026
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24.07.2026 04:04:29
Columbia Banking System Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Columbia Banking System (COLB) released earnings for second quarter of $208 million
The company's bottom line totaled $208 million, or $0.73 per share. This compares with $152 million, or $0.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 32.5% to $677 million from $511 million last year.
Columbia Banking System earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $208 Mln. vs. $152 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.73 last year. -Revenue: $677 Mln vs. $511 Mln last year.
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