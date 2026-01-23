Columbia Banking System Aktie 768354 / US1972361026
23.01.2026 01:26:38
Columbia Banking System Profit Rises In Q4
(RTTNews) - Columbia Banking System (COLB) revealed earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $215 million, or $0.72 per share. This compares with $143 million, or $0.68 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 26.9% to $858 million from $676 million last year.
Columbia Banking System earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $215 Mln. vs. $143 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.68 last year. -Revenue: $858 Mln vs. $676 Mln last year.