Coltene 2025 mit Umsatz- und Margenrückgang

Altstätten (awp) - Coltene hat vorläufige Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Dabei lasteten ungünstige Wechselkurse, insbesondere der starke Schweizer Franken, auf dem Umsatz und auch der Marge.

So sank der Umsatz gemäss provisorischen Zahlen um 4,0 Prozent auf 240,2 Millionen Franken, wie der Hersteller von Artikeln für den Zahnmedizinbedarf am Freitag mitteilte. In Lokalwährungen lag der Umsatz knapp auf Vorjahresniveau.

Generell habe auch die allgemeine Zurückhaltung am Markt weiter angehalten. Dies habe sich in der Region Nordamerika stärker gezeigt - hier kam es auch in Lokalwährungen zu einem leichten Umsatzrückgang. Indes verbuchte die Regio EMEA einen Umsatzanstieg.

Auf die beiden Semester aufgeteilt, sei es aber in der zweiten Jahreshälfte zu der erwarteten Umsatzerholung in Lokalwährung gekommen, heisst es in dem Communiqué weiter. Die ersten sechs Monate seien durch geopolitische Faktoren sowie temporäre Bestellverzögerungen im Zusammenhang mit der Optimierung des Dealer-Managements belastet gewesen.

EBIT-Marge unter Vorjahr

Die EBIT-Marge wird im Gesamtjahr bei 8,8 Prozent erwartet nach 10,7 Prozent im Vorjahr, so Coltene weiter. Zwar seien die operativen Kosten weiter gesenkt worden, aber auch hier belastete der starke Franken. An den Mittelfristzielen hält das Unternehmen indes weiter fest. Im Juli hatte Coltene das angestrebte organische Wachstum von 3 bis 5 Prozent und eine EBIT-Marge von 13 bis 15 Prozent bekräftigt.

awp-robot/dm/hr