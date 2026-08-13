Colowide: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Colowide präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.28 JPY, nach -0.710 JPY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 85.03 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 67.28 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch