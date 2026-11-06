Color Chips (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Color Chips (India) gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.140 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Color Chips (India) 152.6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch