Color Chips (India) legte Quartalsergebnis vor

Color Chips (India) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Color Chips (India) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.160 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 150.1 Millionen INR gegenüber 98.3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch