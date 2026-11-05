Coloplast A-S (spons ADRs) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Coloplast A-S (spons ADRs) präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.08 USD, nach 0.060 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.09 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.15 Milliarden USD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.210 USD, nach 0.240 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4.50 Milliarden USD, während im Vorjahr 4.12 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0.384 USD und einen Umsatz von 4.38 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.ch