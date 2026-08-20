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20.08.2026 06:37:00
Coloplast A-S (spons ADRs) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Coloplast A-S (spons ADRs) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0.10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Coloplast A-S (spons ADRs) 1.14 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0.094 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1.12 Milliarden USD erwartet.
Redaktion finanzen.ch
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