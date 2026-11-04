Coloplast A-S (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Coloplast A-S (B) lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 5.26 DKK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.88 DKK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coloplast A-S (B) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.46 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren 6.96 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 13.64 DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16.13 DKK je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 28.94 Milliarden DKK vermeldet. Im Vorjahr hatte Coloplast A-S (B) 27.87 Milliarden DKK umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 25.39 DKK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 28.87 Milliarden DKK beziffert.

Redaktion finanzen.ch